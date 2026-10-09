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Общество

Стало известно, когда начинается приём документов на «Губернаторский дневник»

Когда начинается приём документов для участия в акции «Губернаторский дневник», рассказал министр образования Псковской области Александр Сорокин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 октября.

Фото: ПАИ

«С 5 по 15 ноября мы принимаем документы за первый этап для учащихся муниципалитетов. Важно понимать, что нарабатывание отметок происходит уже сейчас – с сентября по октябрь. В дальнейшем предусмотрены ещё два этапа. Это оценки с ноября по февраль и с марта по апрель», – пояснил он.

При этом школьники из Пскова могут подать бланки с оценками только за весь учебный год.

В рамках акции предусмотрены три возрастные группы: 2–4-е, 5–6-е и 7–8-е классы. «В каждой будут определены победители на трёх этапах. Получается по три победителя на каждом этапе. Плюс по итогам года определятся три победителя среди школьников из Пскова. Всего у нас будет 12 победителей», – пояснил Александр Сорокин.

Кроме того, если школьник не выиграл на одном этапе, он может попробовать снова на следующем. «Многие путают. Думают: первый этап, потом второй, потом третий. А на самом деле попробовать можно три раза в год», – сказал министр.

Также принять участие могут только те учащиеся, кто ещё не побеждал в акции в прошлые годы. Помимо этого, если на одном из этапов школьник уже стал победителем, то подаваться на другой этап уже не надо.

Напомним, «Губернаторский дневник» – проект государственного медиахолдинга Псковской области. В 2026 году на традиционное чаепитие с губернатором Михаилом Ведерниковым в правительстве региона собралось 12 школьников: по три победителя на осеннем и зимнем этапах, три победивших весной и три лидера годового зачёта из Пскова. Подробности о проекте – в специальном сюжете ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

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