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Офтальмолог назвала основные причины нечёткого зрения

Нечёткое зрение чаще всего вызывают близорукость, дальнозоркость и астигматизм. При этих состояниях глаз не может правильно сфокусировать изображение: человек начинает щуриться, хуже различает детали и быстрее устаёт при чтении. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По её словам, в таких случаях важно проверить зрение и подобрать подходящие очки или контактные линзы. Снижение зрения может быть связано и с возрастными изменениями, и с хроническими заболеваниями.

У детей и подростков большую роль играют наследственность, долгая работа с гаджетами и учебниками на близком расстоянии без перерывов, а также нехватка времени на улице.

После 40 лет читать мелкий текст вблизи становится труднее: хрусталик теряет эластичность, и глазу сложнее переключать фокус на близкие предметы. В более старшем возрасте частая причина снижения зрения – катаракта, то есть помутнение хрусталика, отметила врач.

На зрение влияют также заболевания сетчатки и глаукома, при которой повреждается зрительный нерв. Сахарный диабет и повышенное артериальное давление могут нарушать состояние сосудов глаза.

Отдельная распространённая проблема – сухость глаз. При долгом взгляде на экран человек реже моргает, поверхность глаза хуже увлажняется, появляются жжение, ощущение песка и периодическая затуманенность. При этом стойкое ухудшение зрения нельзя автоматически списывать на усталость или компьютер, заключила Шилова.

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