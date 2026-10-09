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Общество

Специалисты «Санпросвета» назвали главные источники сальмонеллы

Специалисты комплексной коммуникационной программы «Санпросвет» перечислили продукты и ситуации, в которых чаще всего можно столкнуться с сальмонеллой.

Фото: ПАИ

Как отмечают эксперты, бактерия может присутствовать в сырых яйцах и продуктах из них, а также в сырой или недостаточно термически обработанной птице – это известные источники инфекции.

Ещё один путь – перекрёстное загрязнение: бактерии с сырых продуктов попадают на готовую пищу через ножи, разделочные доски, руки и другие поверхности.

Источником инфекции может стать и непастеризованное молоко, а также продукты из него.

При этом сальмонеллы способны загрязнять и другие продукты, в том числе овощи, фрукты и готовую пищу, подчёркивают специалисты.

Чтобы снизить риск, мясо, птицу и яйца нужно тщательно готовить, мыть руки после контакта с сырыми продуктами, использовать отдельные разделочные доски для сырой и готовой пищи и соблюдать условия хранения.

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