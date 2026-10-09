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Общество

Михаил Ведерников рассказал об испытаниях октокоптера для восстановления лесов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о полевых испытаниях октокоптера «Фукуока», созданного воспитанниками детского технопарка «Кванториум Псков».

«В июле встречался с победителями Национальной технологической олимпиады – воспитанниками детского технопарка «Кванториум Псков». Ребята рассказали о своих разработках, и мы договорились, что обязательно поможем протестировать один из их проектов – октокоптер «Фукуока», – рассказал глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Обещание выполнили: команда провела полноценные полевые испытания аппарата на базе Псковского лесопитомника в Новоржевском районе.

У проекта важная экологичная задача – восстановление лесов на труднодоступных участках, в том числе после пожаров. Октокоптер оснащён специальным отсеком для точечного сброса семян в глиняных капсулах. Эту технологию разработал японский фермер Масанобу Фукуока: глина защищает семена от птиц, сохраняет влагу и создаёт питательную среду для прорастания.

Над коптером несколько лет работали Максим Худяков, Семён Рычков и Роман Пилипейко под руководством педагога Игоря Смирнова.

Проект уже заявил о себе: победил на Всероссийском экофестивале Green’ki, был представлен на форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» и на Всероссийской ярмарке технологических проектов.

«Такие проекты – лучший пример работы допобразования: школьники занимаются настоящими инженерными разработками, проверяют идеи на практике и видят результат. Развитие детских технопарков «Кванториум» продолжается в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», – заключил Михаил Ведерников.

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