Тульские учёные разработали технологию производства пластика из углекислого газа

23:17, 09 октября 2026, ПАИ

Учёные в Туле разработали технологию получения биоразлагаемого пластика из углекислого газа. Об этом сообщает «Первый Тульский».

В основе метода колонии микроорганизмов: в одной пробе их около миллиарда. Бактерии помещают в минеральную среду, где они несколько суток перемешиваются со скоростью 180 оборотов в минуту. Питанием служит углекислый газ, который в процессе жизнедеятельности превращается в биополимер – основу экологичного пластика.

Биопластик получают в виде порошка или плёнки. По прочности он уступает привычному, но полностью биоразлагаемый и подходит для упаковки или 3D-печати. Пока технология существует в лабораторном масштабе, однако через два года учёные рассчитывают представить промышленный образец. Проект развивается на гранты: в течение трёх лет лаборатория будет ежегодно получать по семь миллионов рублей.

Ещё одна разработка тульских исследователей – «живые батарейки», вырабатывающие электричество с помощью микроорганизмов. Это ноу-хау признали на международном уровне: спустя полгода согласования об открытии напечатал нидерландский журнал.

В 2026 году в России утвердили стратегию развития биоэкономики. Она поддерживает проекты на основе биологических ресурсов и микроорганизмов – новые материалы, виды топлива, ферменты, вакцины. К 2030 году 4 % биопродуктов должны быть отечественными. Так что уже через два года на предприятиях могут начать делать пластик из углекислого газа.