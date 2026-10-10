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Происшествия

В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся

Автомобиль Nissan Almera столкнулся с припаркованными автомобилями и опрокинулся возле дома № 120 на улице Инженерной в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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