В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
Автомобиль Nissan Almera столкнулся с припаркованными автомобилями и опрокинулся возле дома № 120 на улице Инженерной в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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