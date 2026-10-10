В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся

09:18, 10 октября 2026, ПАИ

Автомобиль Nissan Almera столкнулся с припаркованными автомобилями и опрокинулся возле дома № 120 на улице Инженерной в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ











По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.