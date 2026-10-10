Митрополит Матфей договорился о сотрудничестве с президентом Российского союза туриндустрии
Председатель комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл рабочую встречу с президентом Российского союза туриндустрии Ильёй Уманским. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Во встрече принимала участие руководитель направления развития паломничества в комиссии игуменья Михаила (Солодухина).
Стороны обсудили возможность взаимодействия с профессиональным туристическим сообществом и подняли вопрос о необходимости разъяснительной работы относительно различия паломничества и сферы услуг туроператоров.
По итогам рабочей встречи были достигнуты договорённости о взаимном сотрудничестве.
Ранее состоялась рабочая встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и главы Минстроя Ирека Файзуллина.
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Митрополит Матфей договорился о сотрудничестве с президентом Российского союза туриндустрии
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