Митрополит Матфей договорился о сотрудничестве с президентом Российского союза туриндустрии

12:25, 10 октября 2026, ПАИ

Председатель комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл рабочую встречу с президентом Российского союза туриндустрии Ильёй Уманским. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Во встрече принимала участие руководитель направления развития паломничества в комиссии игуменья Михаила (Солодухина).

Стороны обсудили возможность взаимодействия с профессиональным туристическим сообществом и подняли вопрос о необходимости разъяснительной работы относительно различия паломничества и сферы услуг туроператоров.

По итогам рабочей встречи были достигнуты договорённости о взаимном сотрудничестве.

Ранее состоялась рабочая встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и главы Минстроя Ирека Файзуллина.