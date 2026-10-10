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Происшествия

Пьяную женщину за рулём Porshe задержала полиция в Псковской области

Нетрезвую женщину за рулём автомобиля, которая ранее подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Опочке, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Вечером 9 октября на улице Красных Командиров остановили ехавшую на Porshe Cayenne местную 39-летнюю жительницу, которая, как выяснилось, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Подразделение дознания МО МВД России «Опочецкий» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль изъят.

В ведомстве напомнили, что пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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