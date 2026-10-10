Кибербезопасность и спорт: второй день слёта-фестиваля молодёжных объединений Союзного государства проходит в Печорах

14:22, 10 октября 2026, ПАИ

Второй день слёта-фестиваля молодёжных патриотических объединений Союзного государства проходит в Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ















Утро началось с образовательного блока преподавателей ПсковГУ и приглашённых экспертов. Участники посетили лекцию о символах гордости народов России и Беларуси, стратегическую сессию на тему лучших практик патриотического воспитания, спикер-сессию, посвящённую кибербезопасности, семинары проекта «Росмолодёжь.Гранты», лабораторию «Традиционные ценности» и мастер-класс по культуре народа сето.

Вторую половину дня уделили активному отдыху и интеллектуальному досугу. На площадках фестиваля прошли молодёжные дебаты и квиз, а также мастер-класс по боксу чемпиона Европы Артура Акавова.