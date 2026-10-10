Более 30 грибников заблудилось в псковских лесах с начала года

14:01, 10 октября 2026, ПАИ

Более 30 сообщений о потерявшихся грибниках поступило в ГУ МЧС России по Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Чаще всего в беду попадают пожилые люди, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности, отметили в МЧС.

Чтобы поход в лес не обернулся бедой, в ведомстве рекомендуют сообщать близким, куда именно вы идёте и когда планируете вернуться. Также следует проверить баланс телефона и полностью зарядить аккумулятор, чтобы оставаться на связи. С собой нужно собрать «тревожный набор»: нож, спички, запас воды, перекус и компас.

При выборе одежды для похода в лес следует отдать предпочтение ярким цветам, а светоотражающие элементы на куртке помогут спасателям быстрее найти потерявшегося в сумерках.

«Если вы поняли, что заблудились, не паникуйте и сразу звоните по единому номеру экстренных служб 112», – подчеркнули в МЧС.

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