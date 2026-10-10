Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 30 грибников заблудилось в псковских лесах с начала года

Более 30 сообщений о потерявшихся грибниках поступило в ГУ МЧС России по Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Чаще всего в беду попадают пожилые люди, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности, отметили в МЧС.

Чтобы поход в лес не обернулся бедой, в ведомстве рекомендуют сообщать близким, куда именно вы идёте и когда планируете вернуться. Также следует проверить баланс телефона и полностью зарядить аккумулятор, чтобы оставаться на связи. С собой нужно собрать «тревожный набор»: нож, спички, запас воды, перекус и компас.

При выборе одежды для похода в лес следует отдать предпочтение ярким цветам, а светоотражающие элементы на куртке помогут спасателям быстрее найти потерявшегося в сумерках.

«Если вы поняли, что заблудились, не паникуйте и сразу звоните по единому номеру экстренных служб 112», – подчеркнули в МЧС.

Ранее биолог объяснил, что делать при встрече с медведем в лесу.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 октября 2026

Игрушечный пистолет и деньги украл великолучанин из незапертого дома
10 октября 2026

Более 30 грибников заблудилось в псковских лесах с начала года
10 октября 2026

Пьяную женщину за рулём Porshe задержала полиция в Псковской области
10 октября 2026

Пятерых иностранцев фиктивно зарегистрировали жительницы Невельского и Опочецкого районов
10 октября 2026

«Ока» сбила женщину на перекрёстке в Великих Луках
10 октября 2026

В Пскове Nissan протаранил автомобили на парковке и перевернулся
09 октября 2026

Житель Опочецкого района получил 3,5 года колонии за нападение с топором
09 октября 2026

На повороте к деревне Язвы опрокинулась Skoda Octavia, есть пострадавший

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...