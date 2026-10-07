Чемпионат и первенство Псковской области по кудо прошли в деревне Борисовичи Псковского района сегодня, 10 октября.
Соревнования собрали сильнейших бойцов региона. Поединки проходили в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Вход для зрителей был свободным.
Эти состязания – важный отборочный этап: победители получат право представлять область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа.
Как прошли состязания – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 14:06, 10 октября 2026, ПАИ
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