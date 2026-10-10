Игрушечный пистолет и деньги украл великолучанин из незапертого дома

14:57, 10 октября 2026, ПАИ

Житель Великоулкского района обокрал незапертый дом в деревне Булынино, пишет газета «Наш путь».

В апреле 27-летний мужчина зашёл в оказавшийся незапертым дом и, пока никто не видел, забрал из кошелька местной жительницы две тысячи рублей. Также он унёс детский игрушечный пистолет, который стреляет за счёт пружины. Игрушка стоила более двух тысяч рублей, то есть в общей сложности злоумышленник причинил женщине ущерб на сумму порядка четырёх тысяч рублей. Далее вор ушёл и потратил украденное на свои нужды.

«Суд признал мужчину виновным именно в краже со взломом (хотя дверь и не была заперта, проникновение в жильё всё равно считается серьёзным нарушением). При вынесении приговора учли и то, что у мужчины есть смягчающие обстоятельства, и данные о его личности. В итоге суд назначил наказание – один год лишения свободы», – отметила старший помощник прокурора района Ольга Богданова.

Приговор уже вступил в силу.