Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках
Ежегодная сельскохозяйственная Покровская ярмарка прошла в Новосокольническом районе, сообщил глава муниципалитета Виктор Новиков.
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
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Фото: соцсети Виктора Новикова
Мероприятие собрало много гостей и участников. Представленные товары отличались богатством ассортимента, высоким качеством и разнообразием, отметил глава округа. Ряд участников наградили: им вручили благодарственные письма администрации округа и иконы, подаренные настоятелем Свято-Никольского храма отцом Иоанном.
Виктор Новиков поблагодарил организаторов, участников и гостей за вклад в проведение ярмарки и резюмировал: «Уверен, что традиция проведения Покровской ярмарки будет и впредь способствовать развитию сельского хозяйства и укреплению добрых традиций нашего округа».
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