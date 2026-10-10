Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках

14:38, 10 октября 2026, ПАИ

Ежегодная сельскохозяйственная Покровская ярмарка прошла в Новосокольническом районе, сообщил глава муниципалитета Виктор Новиков.



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова



Фото: соцсети Виктора Новикова

















Мероприятие собрало много гостей и участников. Представленные товары отличались богатством ассортимента, высоким качеством и разнообразием, отметил глава округа. Ряд участников наградили: им вручили благодарственные письма администрации округа и иконы, подаренные настоятелем Свято-Никольского храма отцом Иоанном.

Виктор Новиков поблагодарил организаторов, участников и гостей за вклад в проведение ярмарки и резюмировал: «Уверен, что традиция проведения Покровской ярмарки будет и впредь способствовать развитию сельского хозяйства и укреплению добрых традиций нашего округа».