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Общество

Покровская ярмарка прошла в Новосокольниках

Ежегодная сельскохозяйственная Покровская ярмарка прошла в Новосокольническом районе, сообщил глава муниципалитета Виктор Новиков.

  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова
  • «Покровская ярмарка» прошла в Новосокольниках
    Фото: соцсети Виктора Новикова

Мероприятие собрало много гостей и участников. Представленные товары отличались богатством ассортимента, высоким качеством и разнообразием, отметил глава округа. Ряд участников наградили: им вручили благодарственные письма администрации округа и иконы, подаренные настоятелем Свято-Никольского храма отцом Иоанном.

Виктор Новиков поблагодарил организаторов, участников и гостей за вклад в проведение ярмарки и резюмировал: «Уверен, что традиция проведения Покровской ярмарки будет и впредь способствовать развитию сельского хозяйства и укреплению добрых традиций нашего округа».

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