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Общество

Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе

Псковский астрофотограф Пётр Митрофанов запечатлел Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
    Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов
  • Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
    Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов
  • Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
    Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов
  • Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
    Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов
  • Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
    Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов
  • Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
    Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов

Съёмка астропейзажей проходила на реке Смолинке возле старого Горбовского моста, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Пётр Митрофанов отметил, что возле выхода к реке была обзорная площадка, а поскольку в небольших реках на ровной поверхности течение не сильно заметное, Млечный Путь и звёзды отражались в воде без заметной смазанности на снимке.

Фотограф напомним другим астролюбителям, что восход созвездия Орион сейчас происходит уже около полуночи, а далее будет в вечерние часы, что удобно для наблюдений и съёмки.

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