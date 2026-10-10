Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе

20:13, 10 октября 2026, ПАИ

Псковский астрофотограф Пётр Митрофанов запечатлел Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов



Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов



Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов



Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов



Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов



Фото: Астрофотограф Пётр Митрофанов











Съёмка астропейзажей проходила на реке Смолинке возле старого Горбовского моста, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Пётр Митрофанов отметил, что возле выхода к реке была обзорная площадка, а поскольку в небольших реках на ровной поверхности течение не сильно заметное, Млечный Путь и звёзды отражались в воде без заметной смазанности на снимке.

Фотограф напомним другим астролюбителям, что восход созвездия Орион сейчас происходит уже около полуночи, а далее будет в вечерние часы, что удобно для наблюдений и съёмки.