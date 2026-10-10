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Выставка работ Никиты Цыцина открылась в «Михайловском»

Открытие выставки «Вновь я посетил…». Живопись и графика. Н. В. Цыцин» состоялось в выставочном зале «Льняной амбар» в центральной усадьбе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Михайловского».

Никита Цыцин (справа) на открытии своей выставки в «Михайловском». Здесь и далее фото Натальи Алексеевой (Пушкинский заповедник)

Экспозиция приурочена к 65-летию художника и представляет холсты и пастели, выполненные по большей части в последние годы. Всего на выставке 45 работ: 37 – из личного собрания художника и восемь – из фондов музея-заповедника. Это картины Михайловского и Тригорского, пейзажи с видами Сороти и заповедных озёр, портреты священнослужителей Святогорского монастыря – игумена отца Василия и духовника отца Ионы. Можно увидеть на выставке и пушкинские места Петербурга, а ещё виды Италии – страны, столь любимой мастером.

Псковские пушкинские места играют особую роль в жизни и творчестве Никиты Цыцина, рассказали в музее. Впервые он приехал в заповедник на учебную художественную практику по окончании первого курса в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (сейчас это Санкт-Петербургская академия художеств). Сегодня художник – профессор в родном вузе и с 1998 года уже сам ежегодно руководит летней практикой студентов в Святогорье. Вместе с будущими живописцами он работает здесь на пленэрах, отметили в «Михайловском».

Михайловские мотивы на картинах Никиты Цыцина

Побывать на выставке «Вновь я посетил…». Живопись и графика. Н. В. Цыцин» в Пушкинском заповеднике можно до конца текущего года.

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