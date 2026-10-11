Пскович стал обладателем Оскара в мире документальной фотографии

18:16, 11 октября 2026, ПАИ

Фотограф из Пскова Дамир Файзулин стал победителем Leica Oskar Barnack Award (LOBA). Церемония награждения состоялась в немецком Вецларе, штаб-квартире Leica в Германии.



Фото: LOBA



Фото: LOBA



Фото: LOBA



Фото: LOBA



Фото: LOBA



Фото: LOBA











Leica Oskar Barnack Award проводится с 1980 года, премия получила название в честь создателя первого массового малоформатного фотоаппарата Оскара Барнака Leica.

В этом году жюри выбирало победителей более чем из 400 работ, представленных на конкурсе. На премии нет открытого приёма заявок, фотографов номинируют эксперты международной фотографической сцены. Дамира номинировал американский фотограф Мустафа Абдулазиз, победитель LOBA 2019 года. Первая же номинация принесла Дамиру победу в главной категории LOBA. Для Дамира, по его словам, это стало неожиданностью: он не строит карьеру вокруг конкурсов и не ставил перед собой цель выиграть премию. LOBA стала первым международным конкурсом, в котором Дамир принял участие.

Дамир Файзулин стал вторым российским фотографом в истории премии, получившим главный Leica Oskar Barnack Award после Евгении Арбугаевой в 2013 году.

В своей отмеченной наградой серии «Сохраняя природу, мы сохраняем самих себя» Дамир Файзулин обращает внимание на природу и образ жизни жителей горного Дагестана.

«Впервые я приехал в Дагестан туристом в 2020 году и сразу почувствовал связь с этим местом. Мне захотелось лучше узнать регион: его красоту, традиции и уклад. Я чувствовал, что с развитием туризма здесь грядут перемены, и хотел понять, как живут люди, пока регион не изменился стремительно, и задокументировать эти изменения. Поэтому в 2021 году я переехал из Пскова в Дагестан», — рассказал Дамир Файзулин.



Фото: Дамир Файзулин



Фото: Дамир Файзулин



Фото: Дамир Файзулин



Фото: Дамир Файзулин



Фото: Дамир Файзулин



Фото: Дамир Файзулин











Дамир Файзулин родился в Узбекистане в 1986 году, а позже вместе с семьёй переехал в Псков, где до недавнего времени рос, учился и работал. До 33 лет Дамир профессионально занимался боевыми искусствами, а затем решил попробовать себя в фотографии. В Пскове Дамир познакомился с документальным фотографом Дмитрием Марковым, который стал его наставником. Когда Дамир решил посвятить себя фотографии, у него уже были семья и работа, поэтому решение о кардинальной смене профессионального вектора поняли не всё. По словам Дамира, тогда его поддержали всего два человека — мама и Дмитрий Марков.

В беседе с корреспондентом ПАИ Дамир Файзулин рассказал, что, несмотря на переезд, до сих пор считает себя псковичом: «В Пскове я провёл 20 лет, меня многое связывает с Псковом. Я здесь заканчивал школу, университет».

Председатель жюри премии Карин Рен-Кауфман, вручавшая награду, отметила, что серия Дамира Файзулина «показывает, насколько тесно благополучие человечества связано с состоянием окружающей природы».

«Используя спокойный и неторопливый визуальный язык, он деликатно предлагает многогранный взгляд на проблему сохранения природных ландшафтов в период развития туризма и активной застройки. Дамир создаёт фотографии, которые одновременно трогают и заставляют задуматься. Именно этот баланс между актуальностью темы и эмоциональной глубиной делает работу настолько особенной», — подчеркнула Карин Рен-Кауфман.

Серия Дамира Файзулина как победителя премии представлена на выставке в Ernst Leitz Museum на территории штаб-квартиры Leica в Вецларе. Там она пробудет до 18 февраля 2027 года.