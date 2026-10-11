Псковстат посчитал работников сельского хозяйства

14:33, 11 октября 2026, ПАИ

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных организаций Псковской области в январе – июле 2026 года составила 8,7 тысячи человек. Это на 7,8 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Псковстат.

В январе – августе 2026 года в хозяйствах всех категорий области произвели порядка 300 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, надоили около 160 тысяч тонн молока, получили 45,5 миллиона яиц. По расчётам, в первоначально оприходованном весе к 1 сентября текущего года намолочено 96,3 тысячи тонн зерна.

Во второе воскресенье октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют работников полей и ферм, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, а также всех, кто трудится на земле и поставляет населению продукты питания.