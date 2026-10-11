Борис Елкин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

10:42, 11 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление от имени депутатов регионального парламента и спикера опубликовано на сайте Заксобрания.

Борис Елкин отметил, что этот праздник отмечают люди, чей труд кормит регион и всю страну, и назвал агропромышленный комплекс современной высокотехнологичной отраслью, где работают и крупные сельхозпредприятия, и небольшие фермерские и крестьянские хозяйства.

По словам спикера, облик села в последние годы заметно меняется: на смену ручному труду приходят умные машины и цифровые технологии. Однако за любым механизмом стоит человек, и именно увлечённость делом, трудолюбие и преданность родной земле позволяют Псковской области быть одним из ведущих аграрных регионов Северо-Запада.

Борис Елкин поблагодарил работников за труд на благо родной земли и пожелал им новых профессиональных побед, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, во второе воскресенье октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют работников полей и ферм, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, а также всех, кто трудится на земле и поставляет населению продукты питания.