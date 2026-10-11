Как получить пенсионные накопления одной выплатой в 2026 году и кому положено до 439 776 рублей

21:38, 11 октября 2026, ПАИ

Россияне, у которых сформировались пенсионные накопления, в 2026 году могут получить их целиком, не дожидаясь ежемесячных выплат. При стандартном расчёте единовременно можно забрать до 439 776 рублей включительно. Однако право на такую выплату зависит не только от суммы на счёте, но и от размера рассчитанной пенсии, сообщают СМИ.

Рассказываем, кто может получить пенсионные накопления, как проверить их размер и куда обращаться за деньгами.

Кто имеет право на пенсионные накопления

Пенсионные накопления сформировались не у всех россиян. Они могут быть у нескольких категорий граждан:

- мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы в 2002–2004 годах;

- граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли взносы в 2002–2013 годах;

- участников программы государственного софинансирования пенсии;

- граждан, направивших материнский капитал на накопительную пенсию;

- людей, которые делали дополнительные добровольные взносы.

С 2014 года обязательные страховые взносы работодателей направляются на формирование страховой пенсии. Однако ранее накопленные средства сохраняются на пенсионных счетах и инвестируются.

В каком возрасте можно забрать накопления

Обратиться за пенсионными накоплениями можно с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам. Это правило сохраняется, несмотря на повышение общеустановленного пенсионного возраста.

В отдельных случаях обратиться за выплатой можно раньше, если у человека есть право на досрочное назначение страховой пенсии. При этом для единовременной выплаты после достижения 55 и 60 лет соответственно не требуется подтверждать минимальный страховой стаж и необходимое количество пенсионных коэффициентов.

Кому выплатят до 439 776 рублей сразу

В 2026 году право на единовременную выплату определяется по размеру предполагаемой ежемесячной накопительной пенсии. Если она составляет 10% федерального прожиточного минимума пенсионера или меньше, накопления могут перечислить одной суммой.

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера в России составляет 16 288 рублей. Десятая часть этой суммы — 1 628 рублей 80 копеек.

Стандартный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Поэтому предельную сумму для единовременной выплаты рассчитывают так:

16 288 рублей × 10% = 1 628,80 рубля.

1 628,80 рубля × 270 месяцев = 439 776 рублей.

Таким образом, при стандартном расчёте граждане с накоплениями до 439 776 рублей включительно могут претендовать на получение всей суммы сразу.

Например, если на счёте накопилось 400 000 рублей, расчётная ежемесячная выплата составит около 1 481 рубля. Это меньше установленного порога в 1 628,80 рубля, поэтому человек может получить все накопления единовременно.

Всегда ли действует лимит в 439 776 рублей

Нет. Эта сумма рассчитана исходя из стандартного периода выплаты — 270 месяцев. В конкретном случае предельный размер накоплений для единовременной выплаты может отличаться.

Если человек обратился за назначением накопительной пенсии позже момента возникновения права на неё, ожидаемый период выплаты уменьшается на 12 месяцев за каждый полный год отсрочки. При этом он не может быть меньше 168 месяцев. Для некоторых категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, предусмотрены особые правила расчёта.

Поэтому окончательный вид выплаты определяет Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся накопления.

Что будет, если накоплений больше 439 776 рублей

Если расчётная ежемесячная накопительная пенсия превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера, вместо единовременной выплаты назначают накопительную пенсию. Её выплачивают ежемесячно и пожизненно.

Например, при накоплениях в 560 000 рублей и стандартном периоде в 270 месяцев расчётная выплата составит около 2 074 рублей в месяц. Это выше установленного порога, поэтому при таких условиях получить всю сумму сразу не получится.

При этом существуют и другие виды выплат из пенсионных накоплений.

Единовременная выплата — все средства перечисляют сразу, если соблюдены установленные законом условия.

Накопительная пенсия — выплачивается ежемесячно и пожизненно.

Срочная пенсионная выплата — назначается прежде всего за счёт добровольных взносов, государственного софинансирования и материнского капитала. Получатель может выбрать срок выплат, но он должен составлять не менее 10 лет.

Самостоятельно выбрать единовременную выплату только потому, что так удобнее, нельзя: решение зависит от законодательства, размера накоплений и вида средств, за счёт которых они сформированы.

Как узнать размер пенсионных накоплений

Проверить, есть ли у вас пенсионные накопления, проще всего через портал «Госуслуги». Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счёта.

В выписке можно узнать: сформировались ли пенсионные накопления и каков их размер; кто управляет средствами; находятся ли накопления в Социальном фонде России или в негосударственном пенсионном фонде.

От того, какой фонд указан в документе, зависит, куда нужно подавать заявление на выплату.

Как получить деньги через «Госуслуги», СФР или НПФ

Если накопления находятся в Социальном фонде России, заявление на единовременную выплату можно подать через личный кабинет на «Госуслугах» или лично в клиентской службе СФР.

Для оформления накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты также можно обратиться в МФЦ, если конкретный центр принимает такие заявления.

Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться необходимо непосредственно в этот НПФ. Заявление можно подать лично, через представителя или воспользоваться электронными сервисами фонда, если они доступны.

Сколько рассматривают заявление и когда перечислят деньги

По данным Социального фонда России, заявление на единовременную выплату рассматривают в срок до одного месяца. Если решение положительное, средства перечисляют не позднее двух месяцев со дня его принятия.

Заявления на назначение накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты при наличии необходимых документов рассматривают в срок до 10 рабочих дней.

Можно ли получить накопления единовременно повторно

Да, если после предыдущей выплаты на пенсионном счёте появились новые средства. Однако повторно обратиться за единовременной выплатой можно не раньше чем через пять лет после предыдущего обращения.

Чем пенсионные накопления отличаются от программы долгосрочных сбережений

Накопительная пенсия и программа долгосрочных сбережений — разные финансовые механизмы. У них отличаются условия формирования средств и получения выплат.

При определённых условиях пенсионные накопления можно перевести в программу долгосрочных сбережений, но это отдельная процедура. Если цель — получить уже сформированные пенсионные накопления, сначала нужно проверить их размер и узнать, какой фонд ими распоряжается.

Как забрать пенсионные накопления в 2026 году

Чтобы проверить право на единовременную выплату, нужно:

1. Заказать выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах».

2. Узнать сумму накоплений и определить страховщика — СФР или НПФ.

3. Проверить, достигли ли вы возраста, с которого можно обратиться за выплатой.

4. Подать заявление в фонд, где находятся средства.

5. Дождаться расчёта и решения о назначении выплаты.

При стандартном расчёте в 2026 году ориентир для получения пенсионных накоплений одной суммой составляет 439 776 рублей включительно. Но окончательное решение зависит от индивидуальных обстоятельств и расчёта фонда.