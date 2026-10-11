В Великолукском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет
В Великолукском районе на трассе М-9 «Балтия» произошло ДТП с участием ВАЗ-2115. Пострадал водитель, который, по предварительным данным, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сообщает канал в Max «Псковская сводка. ПАИ».
Авария случилась у деревни Михальки на 457-м километре трассы. Водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.
Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. На месте работают спасатели поисково-спасательного отряда, сотрудники Госавтоинспекции и медики.
Обстоятельства происшествия выясняются.