В Великолукском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет

18:39, 11 октября 2026, ПАИ

В Великолукском районе на трассе М-9 «Балтия» произошло ДТП с участием ВАЗ-2115. Пострадал водитель, который, по предварительным данным, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сообщает канал в Max «Псковская сводка. ПАИ».

Авария случилась у деревни Михальки на 457-м километре трассы. Водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. На месте работают спасатели поисково-спасательного отряда, сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Обстоятельства происшествия выясняются.