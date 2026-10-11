В ноябре пенсионеров ждёт прибавка, а детские пособия перечислят по новому графику

22:42, 11 октября 2026, ПАИ

В ноябре 2026 года некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты, а также изменятся сроки перечисления отдельных детских пособий. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш в беседе с RT.

По словам парламентария, тем, кому в октябре исполнилось 80 лет, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличат вдвое – с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, пенсионерам продолжат выплачивать ежемесячную надбавку за уход в размере 1 413,86 рубля. В результате общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей.

Изменения коснутся и сроков перечисления некоторых детских пособий. В связи с празднованием Дня народного единства выплаты из материнского капитала за октябрь планируют перечислить 5 ноября, а пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей – 7 ноября.

Пособия за ноябрь, уточнил Панеш, поступят в декабре по установленному графику.