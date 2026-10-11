В ноябре пенсионеров ждёт прибавка, а детские пособия перечислят по новому графику
В ноябре 2026 года некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты, а также изменятся сроки перечисления отдельных детских пособий. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш в беседе с RT.
По словам парламентария, тем, кому в октябре исполнилось 80 лет, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличат вдвое – с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, пенсионерам продолжат выплачивать ежемесячную надбавку за уход в размере 1 413,86 рубля. В результате общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей.
Изменения коснутся и сроков перечисления некоторых детских пособий. В связи с празднованием Дня народного единства выплаты из материнского капитала за октябрь планируют перечислить 5 ноября, а пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей – 7 ноября.
Пособия за ноябрь, уточнил Панеш, поступят в декабре по установленному графику.
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