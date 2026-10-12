Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре рулона соломы подготовили в Псковской области для зимовки аистов

Приют «Дом белого аиста» начал подготовку к зиме. Для птиц было закуплено четыре рулона соломы. Об этом организация сообщила в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте»

Всего в центре будут зимовать 120 аистов. Волонтёры выразили благодарность главе КФХ «Прометей» за солому.

Напомним, В деревне Ровни Новосокольнического района установили дополнительную защиту на опоре линии электропередачи, где летом погиб аистёнок. Работы выполнили электрики псковского филиала компании «Россети Северо-Запад». По словам вице-президента Союза охраны птиц России Александра Салтыкова, защиту установили качественно.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

12 октября 2026

Новую загадку про желе на листьях крушины задал подписчикам Полистовский заповедник
12 октября 2026

Псковичам объяснили, почему отопление дали не во всех квартирах одновременно
12 октября 2026

«Папу нашли!»: пропавшего 78-летнего пенсионера из Псковской области удалось разыскать живым
12 октября 2026

Псковские водители скорой добились выплат за сверхурочную работу
12 октября 2026

Россиян ждут 10 выходных дней в ноябре
12 октября 2026

«Мегафон» улучшил мобильный интернет на федеральных трассах в Псковской области
12 октября 2026

Псков и Изборск вошли в число популярных направлений на ноябрьские праздники
12 октября 2026

Концерт-портрет Мусоргского пройдёт в Локне

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...