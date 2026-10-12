Четыре рулона соломы подготовили в Псковской области для зимовки аистов

08:15, 12 октября 2026, ПАИ

Приют «Дом белого аиста» начал подготовку к зиме. Для птиц было закуплено четыре рулона соломы. Об этом организация сообщила в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в центре будут зимовать 120 аистов. Волонтёры выразили благодарность главе КФХ «Прометей» за солому.

Напомним, В деревне Ровни Новосокольнического района установили дополнительную защиту на опоре линии электропередачи, где летом погиб аистёнок. Работы выполнили электрики псковского филиала компании «Россети Северо-Запад». По словам вице-президента Союза охраны птиц России Александра Салтыкова, защиту установили качественно.