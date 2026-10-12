Псковский штурман выиграла Кубок России по ралли

12:04, 12 октября 2026, ПАИ

Псковский штурман, экс-чемпионка России по ралли Маргарита Гребёнкина стала обладательницей национального кубка в зачёте 1600Н. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Заключительную гонку сезона – ралли «Альметьевск» – Маргарита Гребёнкина в экипаже с пилотом Александром Станововым завершить не смогла. Экипаж лидировал весь второй день, но за 1,5 километра до финиша сошёл с дистанции из-за поломки в коробке передач. Однако заработанных по ходу сезона баллов псковской спортсменке хватило, чтобы сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице.

Для псковички это второй крупный трофей в карьере. В 2023 года она становилась чемпионкой России в зачёте R2.