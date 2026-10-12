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Общество

Псков и Изборск вошли в число популярных направлений на ноябрьские праздники

Россияне всё чаще выбирают для отдыха на ноябрьские праздники поездки по историческим местам и экскурсионные туры. Среди востребованных направлений – Псков и Изборск, рассказал ТАСС доцент и заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев.

Фото: ПАИ

«На ноябрьские праздники у россиян сейчас в тренде внутренний туризм с экскурсионной направленностью», – отметил эксперт.

В числе популярных маршрутов он назвал поездки по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы. Туристов также привлекают Великий Новгород, Псков и Изборск, где можно познакомиться с историей и архитектурой.

Кроме того, россияне выбирают путешествия в Карелию и на Кавказ, в том числе в Пятигорск и Приэльбрусье. Ещё один вариант отдыха – речные круизы из Санкт-Петербурга по городам Верхней Волги и короткие поездки в Подмосковье.

В 2026 году День народного единства отмечают в среду, 4 ноября. Поэтому рабочая неделя будет разделена праздничным выходным: россияне будут работать 2 и 3 ноября, причём 3 ноября – на час меньше обычного, а затем 5 и 6 ноября.

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