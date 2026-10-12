Россиян ждут 10 выходных дней в ноябре

10:00, 12 октября 2026, ПАИ

В ноябре 2026 года у россиян будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Михаил Афанасьев.

Дополнительный выходной выпадет на среду, 4 ноября. В этот день в России отмечают День народного единства.

При стандартной 40-часовой рабочей неделе суммарная продолжительность работы в ноябре составит 159 часов. Для сотрудников с 36-часовой рабочей неделей норма составит 143 часа, а для тех, кто работает 24 часа в неделю, – 95 часов.