Псковичам объяснили, почему отопление дали не во всех квартирах одновременно

11:59, 12 октября 2026, ПАИ

После начала отопительного сезона тепло в квартиры приходит не мгновенно, где-то батареи прогреваются сразу, а где-то на это уходит несколько дней. С чем это связано, объяснили в группе приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Отопительный сезон начинается по решению органов местного самоуправления, когда среднесуточная температура на улице держится на уровне +8 градусов и ниже в течение пяти дней подряд. Затем теплоснабжающая организация подключает дома, а управляющая организация (УО) запускает внутридомовую систему.

Внутридомовую систему запускают поэтапно, её заполняют теплоносителем и разогревают постепенно, чтобы избежать гидроударов и повреждения труб. Кроме того, тепло может приходить позже в квартиры на верхних или нижних этажах, в зависимости от так называемого «направления розлива», на дальних стояках, а также в помещения с воздушными пробками в радиаторах.

Что делать, если батареи остаются холодными:

1. Подождать пару дней, за это время система, как правило, выходит на рабочий режим.

2. Уточнить в домовом чате, есть ли тепло у соседей и в каких квартирах его пока нет.

3. Если батарея по-прежнему холодная, стоит проверить, нет ли воздушной пробки. Удалить воздух из радиатора может специалист УО либо вы сами, если на приборе установлен кран Маевского.

4. Подать заявку в УО через «Госуслуги Дом» в разделе «Заявки», приложить фото или видео с пояснением ситуации. Если тепла нет у нескольких соседей, поставьте галочку «Коллективная заявка».

«Температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых – не ниже +20 градусов. В некоторых регионах страны эти значения должны быть на два градуса выше», – подчеркнули в сообществе приложения «Госуслуги Дом».

Скачать приложение можно по ссылке vk.cc/cR4yK6.