В Псковской области ликвидировали волка, нападавшего на собак

13:00, 12 октября 2026, ПАИ

Волка, который, предположительно, нападал на собак, нейтрализовали в Пустошкинском районе. Об этом сообщается в группе «Сообщество охотников и рыболовов» в соцсети «ВКонтакте».

«В Пустошкинском муниципальном округе добыт серый хищник, который на этой неделе утащил не одну собачку в черте города», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в городских сообществах, рано утром хищник утащил собаку с улицы Луговой. Аналогичные случаи фиксируют на Московском шоссе, улице Зелёной, а также в деревне Гультяи. «Сколько можно? Уже три-четыре собаки за месяц», – сетуют местные жители в группе «Пустошка!».

В комментариях к публикации советуют устанавливать специальные вольеры, чтобы обезопасить домашних животных. А в целях своевременной организации мероприятий жителей региона просят незамедлительно сообщать о фактах появления диких животных в министерство природных ресурсов и экологии Псковской области по телефону (8 8112) 29-98-40, добавочный 135 или 8-911-352-56-35.

Помимо того, жители муниципалитета обратили внимание на вопрос освещения. В администрации Пустошкинского округа отметили, что уличное освещение работает в штатном режиме. Однако возможны аварийные отключения на отдельных участках. «Если вы заметили тёмный фонарь или обесточенный отрезок улицы, сообщите, пожалуйста, где конкретно, – мы постараемся разобраться как можно быстрее», – указали в сообщении.

Ранее министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов оценил угрозу от растущей популяции волков.