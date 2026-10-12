Новую загадку про желе на листьях крушины задал подписчикам Полистовский заповедник

12:05, 12 октября 2026, ПАИ

На экотропе «Плавницкое болото» в Полистовском заповеднике вновь заметили необычные желеобразные образования. На этот раз гид и туристы обнаружили их на листьях крушины ломкой во время экскурсии, сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Год назад на этой же тропе сфотографировали похожую субстанцию, однако установить, что это было, так и не удалось.

Связаны ли две находки между собой, пока неизвестно. Не исключено, что у них совершенно разное происхождение.