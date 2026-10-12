Американский суперсорняк обнаружили в Псковской области

14:18, 12 октября 2026, ПАИ

Американский суперсорняк обнаружили в Себежском районе Псковской области. Об этом пишет газета «Призыв».

«Обнаружили на обочине гостью с юга – амброзию! Как она оказалась в псковской деревне?» – задаётся вопросом местная жительница Ольга Сереброва.

Амброзия – это травянистое растение семейства астровых, или сложноцветных. В России встречается самый неприятный вид: амброзия полыннолистная, которая напоминает эту привычную для средней полосы траву по внешнему виду.

История проникновения этого растения в Евразию типична. Амброзию завезли случайно вместе с посадочным материалом из Северной Америки в 1873 году и с тех пор она растёт в регионах с тёплым климатом, сообщается на сайте naukatv.ru. В России от амброзии сильнее всего страдает Ростовская область.

Это растение не только самый настоящий злостный сорняк, но и сильный аллерген. Амброзия занесена в «Чёрную книгу растений» – список карантинных опасных сорняков, с которыми очень сложно бороться. Единственная возможная мера борьбы – это регулярные покосы и прополка.

Ранее «мишуру» из паутины заметили на деревьях в Бежаницком районе.