«Мишуру» из паутины заметили на деревьях в Бежаницком районе

17:44, 15 сентября 2026, ПАИ

«Мишуру» из паутины заметили на хвойных деревьях в Бежаницком районе. Фотографиями с редакцией газеты «Сельская новь» поделилась местная жительница Светлана Тимофеева.



Фото: Светлана Тимофеева



Фото: Светлана Тимофеева



«Вот такими интересными снимками поделилась с нами Светлана Тимофеева. Автор назвала их «Паутинная мишура»! А нам кажется, что сегодня паучки занимались ловлей тумана, и, похоже, им кое-что удалось поймать!» – отметили в группе газеты в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в комментариях к публикации, осенью паутины действительно становится больше, потому что пауки начинают активно плести ловчие сети перед наступлением холодов, чтобы накопить запасы. Особенно это заметно в период бабьего лета – в тёплые, сухие, солнечные дни.

Ещё одна примета осени – разгар тихой охоты. Этот сезон радует грибников Псковской области обилием боровиков, подберёзовиков, маслят и лисичек. О дарах Гдовского, Псковского и Плюсского районов читайте в материале ПАИ.