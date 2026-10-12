О предстоящем обновлении гостиничного комплекса «Двор Подзноева» рассказал Николай Загоруй

17:07, 12 октября 2026, ПАИ

О предстоящем обновлении ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» рассказал генеральный директор ООО «СевЗапИнвест», предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.

«Готовим документацию на обновление «Двора Подзноева», которому, на минуточку, уже 17 лет. Время идёт, гости меняются. Если раньше условно нужны были красивые ковры, то сейчас ровно наоборот: у людей, к примеру, аллергия, поэтому ковры не нужны. И так во многих вещах: многое изменилось, мы тоже меняемся», – отметил Николай Загоруй.

Спикер также рассказал, что «обеими руками голосует» за передачу исторических памятников бизнесу на как можно более выгодных условиях. «Отдавать надо за условный рубль и подводить коммуникации до объекта. А иначе мы видим то, что видим: время идёт – объекты ветшают», – обратил внимание Николай Загоруй.

Предприниматель подчеркнул, что бизнес должен заниматься своим делом, государство – своим. «И речь тут не о заработке на бизнесе. А задача бизнеса – предоставлять возможности, развивать город, платить налоги, участвовать в благотворительности», – перечислил Николай Загоруй.