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Экономика

«Пяти звёзд мало»: Николай Загоруй объяснил экономику «Квартала Мейера»

«Квартал Мейера» с пятизвёздочной гостиницей в Пскове окупит себя через 12 лет, сообщил генеральный директор ООО «СевЗапИнвест», предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.

Фото: Министерство экономического развития РФ

Не следует гнаться за большими и сиюминутными доходами, отметил спикер. «Этот проект вообще о том, чтобы доказать самим себе: мы можем, мы сделали. Я регулярно читаю отзывы и понимаю, что всё не зря», – рассказал Николай Загоруй.

Современная ситуация, по словам бизнесмена, привела к тому, что затраты на реализацию проекта увеличились в том числе из-за логистических расходов. «В итоге в объект вложено порядка 1,5 миллиарда рублей, большая часть – заёмные средства», – уточнил Николай Загоруй.

Спикер также добавил, что окупаемость проекта складывается из инфраструктурного комплекса. «Без спа, ресторанов, бани, инфраструктуры, благоустройства, тротуаров, банальной разметки никому не нужны твои пять звёзд. Работает всё только в комплексе», – подчеркнул Николай Загоруй.

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