Николай Загоруй рассказал, что привлекает инвесторов в Псковскую область

17:13, 12 октября 2026, ПАИ

В Псковской области создают условия для привлечения инвесторов: развивают транспортную доступность, строят качественные дороги, поддерживают социальную инфраструктуру и обеспечивают предсказуемость налоговой политики. Об этом рассказал генеральный директор ООО «СевЗапИнвест», предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.

По словам Николая Загоруя, для инвесторов важны не только инфраструктура и понятные правила работы, но и выполнение достигнутых договорённостей.

Он также отметил, что в регионе есть площадки для реализации инвестиционных проектов. В качестве примера предприниматель привёл особую экономическую зону «Моглино».