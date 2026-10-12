Николай Загоруй рассказал, что привлекает инвесторов в Псковскую область
В Псковской области создают условия для привлечения инвесторов: развивают транспортную доступность, строят качественные дороги, поддерживают социальную инфраструктуру и обеспечивают предсказуемость налоговой политики. Об этом рассказал генеральный директор ООО «СевЗапИнвест», предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.
По словам Николая Загоруя, для инвесторов важны не только инфраструктура и понятные правила работы, но и выполнение достигнутых договорённостей.
Он также отметил, что в регионе есть площадки для реализации инвестиционных проектов. В качестве примера предприниматель привёл особую экономическую зону «Моглино».
О предстоящем обновлении гостиничного комплекса «Двор Подзноева» рассказал Николай Загоруй