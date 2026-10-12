Николай Загоруй объяснил, почему лично знакомится с каждым кандидатом на работу

17:02, 12 октября 2026, ПАИ

В проектах ООО «СевЗапИнвест» работают 730 человек, сообщил генеральный директор компании, предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.

«Каждого я собеседовал лично. Мне интересно пообщаться с человеком, который ко мне приходит на работу. Иногда человек приходит на одну вакансию, а я вижу, что ему подходит другая. Не считаю, что личные собеседования – лишнее. И люди меня должны знать, и я должен знать людей», – уверен Николай Загоруй.

Он также рассказал, что выступает за выращивание кадров «под бизнес» на месте. «Проще, конечно, завозить откуда-то, но тогда, скорее всего, ты получишь только зарабатывателя денег, а ответственного сотрудника можно вырастить только самостоятельно. Всегда приятно иметь дело с людьми, которые болеют за своё дело, а не с теми, кто встал и ушёл в 18:00, когда дело не доделано, и хоть трава не расти», – отметил Николай Загоруй.

Бизнесмен также рассказал, что его компания взаимодействует с учебными заведениями и некоторые студенты сразу после выпуска получают предложение о работе в «СевЗапИнвесте».