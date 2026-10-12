Как задержать туристов в Пскове на несколько дней, рассказал Николай Загоруй

17:27, 12 октября 2026, ПАИ

Чтобы туристы проводили в Пскове больше времени, городу нужно развивать инфраструктуру и предлагать новые маршруты. В высокий сезон отели компании «СевЗапИнвест», в том числе «Двор Подзноева», бронируют как минимум на две-три ночи. Об этом рассказал генеральный директор компании, предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.

По словам Николая Загоруя, важно не только создавать новые туристические объекты, но и сохранять связь с историей. В «СевЗапИнвесте» это делают на практике: компания раз в неделю проводит для сотрудников экскурсии.

«При этом нужна команда, которая знает прошлое места и гордится им. Такой подход помогает передавать опыт от старших сотрудников младшим и воспитывать новые поколения специалистов», – считает предприниматель.