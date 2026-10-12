Эксперт: Чат-бот МФЦ в MAX экономит время жителей отдалённых районов Псковской области

15:39, 12 октября 2026, ПАИ

Чат-бот МФЦ Псковской области в мессенджере MAX решает проблему доступности услуг и экономии времени. Особенно это актуально для жителей отдалённых районов области, заявила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 12 октября.

«Чат-бот МФЦ Псковской области решает главную проблему – необходимость тратить время на личные визиты и звонки в МФЦ ради базовой информации и записи на приём. Он переносит эти процессы в круглосуточный цифровой формат, тем самым в первую очередь экономит время жителей и снимает нагрузку с офисов», – отметила Ольга Степанова.

На данный момент функционал бота охватывает такие запросы, как: запись на приём; получение актуальной информации о готовности документов и уведомлений о ходе рассмотрения обращений; уточнение адресов, режима работы отделов и графика приёма; возможность оставить отзыв о работе МФЦ через систему «Ваш контроль».

«Чат-бот работает очень просто. В него встроено кнопочное меню. Пользователю достаточно выбрать предложенные варианты. Это сделано специально, чтобы минимизировать ввод текста и упростить использование для пожилых людей», – подчеркнула Ольга Степанова.