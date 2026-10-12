Чат-ботом МФЦ Псковской области пользуются более 16 тысяч уникальных пользователей

17:06, 12 октября 2026, ПАИ

Число пользователей чат-бота МФЦ Псковской области увеличивается каждый месяц, сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 12 октября.

«За последний месяц 795 человек воспользовались функцией предварительной записи в чат-боте МФЦ Псковской области. Более 34 тысяч человек получили уведомления о том, на каком этапе работы находится их обращение. Сейчас у бота более 16 тысяч уникальных пользователей», – отметила Ольга Степанова.

Начальник организационно-методического отдела МФЦ Псковской области Ирина Жукова подчеркнула, что внедрение чат-бота заметно разгрузило телефонную линию МФЦ. Ежегодно в МФЦ поступает более 50 тысяч звонков. Консультацию на горячей линии оказывают два специалиста.

«Бот берёт на себя часть типовых запросов, освобождая операторов для консультирования», – добавила Ирина Жукова.

Самая востребованная функция среди пользователей чат-бота – запись на приём. При этом для использования бота авторизация через «Госуслуги» не нужна. Специалист МФЦ может объяснить пожилым гражданам, как пользоваться цифровым сервисом. Кроме того, в общественных местах – например в библиотеках или школах – регулярно проводятся занятия, где людям старшего возраста рассказывают не только о чат-боте, но и в целом об использовании интернета.

«Чат-бот в первую очередь нужен для удобства граждан, чтобы услуги стали доступнее. Мы планируем в дальнейшем дорабатывать чат-бот», – добавила Ольга Степанова.