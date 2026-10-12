ПсковГУ принимает делегацию Полоцкого государственного университета

17:03, 12 октября 2026, ПАИ

ПсковГУ принимает делегацию Полоцкого государственного университета из Беларуси. Трёхдневный визит проходит в рамках программы «Студтуризм» и стал ответным после поездки псковских студентов в Полоцк в сентябре, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В первый день гостей встретило руководство ПсковГУ. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух вузов, в том числе совместные научные проекты и студенческие обмены.

Для белорусской делегации подготовили насыщенную программу. Гости посетят библиотеку ПсковГУ и Музей редкой книги, научно-исследовательскую лабораторию и Передовую инженерную школу. Также в планах – квест по поиску псковских барсиков, посещение Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области и обзорная экскурсия по городу.

Визит позволит студентам познакомиться с университетской жизнью и историей Пскова, а вузам – обсудить новые направления совместной работы.