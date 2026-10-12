Готовность филиала военного госпиталя в Пскове достигла более 60%

17:53, 12 октября 2026, ПАИ

Ход строительства нового филиала военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ на 100 коек в Пскове оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 12 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с главой региона объект посетили заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов, генеральный директор ООО «Промстрой» Андрей Прудов, руководитель проекта строительного управления по Ленинградскому военному округу ППК «ВСК» Александр Андреев и многие другие. Гости осмотрели готовящиеся к отделке помещения лечебного корпуса: кабинеты, где будет располагаться рентген, компьютерная томография, а также несколько палат.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



















Андрей Прудов рассказал, что работы находятся на завершающем этапе, в настоящий момент ведутся отделочные работы. До конца года планируется передать госпиталь под монтаж медицинского оборудования и последующую эксплуатацию. Монтаж оборудования займёт ещё порядка месяца. «Бойцы смогут начать проходить лечение уже в первом квартале 2027 года», – уточнил он.

Александр Андреев обратил внимание, что общая готовность объекта (лечебный корпус, КПП и гараж) составляет порядка 67 %. Ведутся работы по прокладке сетей инженерного обеспечения, здание уже подключено ко всем видам ресурсов. Идёт внутренняя чистовая отделка. «Объект определённо социально значимый для нашей страны, все задействованные специалисты понимают степень своей ответственности. Постараемся закончить всё вовремя», – подчеркнул он и добавил, что 20–25 октября проведут работы по благоустройству территории, её озеленению.

Главе региона доложили, что на объекте находится порядка 150 человек. Медицинское оборудование уже скоро будет поставлено, в палатах установят датчики пожарной сигнализации. «Хорошо. По качеству всё нормально, да и опыт у вас большой», – сказал Михаил Ведерников, обращаясь к авторам проекта. Губернатор также уточнил, возникают ли какие-либо сложности, но все задачи, по словам исполнителей, решаются в штатном порядке.