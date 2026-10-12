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Общество

Михаил Ведерников поручил держать под контролем эпидситуацию в регионе

В Псковской области фиксируется сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Глава региона Михаил Ведерников провёл совещание с министром здравоохранения Мариной Гаращенко и руководителем регионального управления Роспотребнадзора Еленой Припутенко. Видео рабочей встречи он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано свыше 3 700 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, ситуация остаётся стабильной, отметил губернатор.

При этом прослеживается разнонаправленная динамика: у взрослых показатели снижаются, а у детей заболеваемость выросла почти на 13,5 %. Случаев гриппа в области не фиксировали с весны. Особое внимание в условиях сезонного роста заболеваемости уделяется профилактике.

«В период сезонного роста заболеваемости важно защитить здоровье заранее. Своевременная вакцинация позволяет избежать тяжёлых осложнений и снижает риск распространения вирусов в школах, детских садах и трудовых коллективах», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Псковской области доступно более 117 тысяч доз вакцин «Флю‑М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» с обновлённым штаммовым составом. Привиться можно в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках по месту жительства.

Для удобства жителей пункты вакцинации открыты также в торговых центрах: в Пскове – в ТЦ «Империал», в Великих Луках – в ТЦ «Апельсин». Дополнительно работают выездные бригады.

Губернатор сообщил о контролировании эпидемиологической обстановки: «Поручил держать ситуацию под контролем, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения эпидемиологической обстановки».

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