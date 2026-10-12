Совместные учения провели псковские спасатели и росгвардейцы

20:31, 12 октября 2026, ПАИ

Управление Росгвардии и Главное управление МЧС России по Псковской области провели совместную тренировку. По легенде учений, в административном здании произошёл условный пожар, потребовавший экстренной эвакуации личного состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место условного пожара специалисты МЧС России выполнили боевое развёртывание и отработали тактику тушения возгорания. Особое внимание уделялось эвакуации людей и их спасению из условной зоны опасности.

«Подобные тренировки способствуют улучшению взаимодействия между ведомствами, что в свою очередь повышает уровень подготовки личного состава. Благодаря этому все поставленные учебные цели достигаются более эффективно», – отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что три дня соревнований «Школа безопасности» завершились в Пскове.