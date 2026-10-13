Сжечь солому и дать зиме ход — старинные обычаи для 13 октября

07:00, 13 октября 2026, ПАИ

13 октября православные вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского. По преданию, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил его на Русь для крещения князя Владимира. Позже Михаил прибыл в Киев, где проповедовал христианство. Мощи святителя хранятся в Киево-Печерской лавре.

С днем Михаила на Руси связывали несколько необычных обычаев. Молодые женщины сжигали старые соломенные постели — в печах или овинах. Считалось, что этот обряд защищает от сглаза. Но у традиции было и практическое объяснение: за лето солома изнашивалась, загрязнялась, а в постелях могли завестись насекомые. Осенью соломы было достаточно, чтобы заменить старую подстилку новой.

Пожилые женщины обходились без больших перемен и сжигали только лапти — «чтобы зиме ходу дать». При этом солому на Руси уважали: верили, что она впитывает силу земли и солнца. Даже по соломе, вытряхнутой из матраца, пытались судить о здоровье человека.

Еще один необычный обычай касался детей. На Михаила их купали на пороге дома, надеясь уберечь от зимних болезней.

По погоде в этот день судили о предстоящей зиме. Если 13 октября выпадал первый снег, считалось, что настоящие холода придут нескоро. А если к этому времени журавли уже улетели на юг, ждали раннюю и холодную зиму.