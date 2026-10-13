Дело о взятке за пропуск большегрузов рассматривает суд в Псковской области

09:00, 13 октября 2026, ПАИ

Великолукский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении двух государственных инспекторов ТОГАДН Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Установлено, что фигуранты на стационарном посту весового контроля остановили два большегрузных транспортных средства, которые следовали с нарушением габаритных характеристик. По договорённости за денежное вознаграждение обвиняемые отпустили автомобили без привлечения виновных лиц к административной ответственности. В дальнейшем инспекторам за совершённые незаконные действия двумя частями была передана взятка в значительном размере.

Уголовное дело по материалам УФСБ России по Псковской области и УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области было возбуждено и расследовано СУ СК России по Псковской области.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Они уже уволены из ТОГАДН Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО.