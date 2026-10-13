Жилой дом сгорел в деревне Порховского района

10:49, 13 октября 2026, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Предположительной причиной каждого из них стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

12 октября в 10:44 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Спицино Гдовского района. Дом и кровля выгорели по всей площади. На месте работали семь специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В ночь на вторник в деревне Терептино Порховского района сгорел жилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и три единицы техники.

В 04:03 на улице Приозерной в деревне Нюссо Великолукского района сгорело бесхозное строение. Удалось спасти две хозяйственные постройки. Привлекались три специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что псковские спасатели и росгвардейцы провели совместные учения.