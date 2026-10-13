Две женщины пострадали в лобовом столкновении на трассе Р-23 под Псковом
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Р-23 у деревни Соловьи. Пострадали две женщины, находившиеся в Lada Kalina, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"
Авария произошла на 297-м километре трассы, на участке между деревнями Соловьи и Череха. Столкнулись Lada Kalina и Renault Sandero.
Травмы получили женщины 45 и 65 лет. Им оказывают помощь.
На месте работают спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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