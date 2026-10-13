Две женщины пострадали в лобовом столкновении на трассе Р-23 под Псковом

12:11, 13 октября 2026, ПАИ

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Р-23 у деревни Соловьи. Пострадали две женщины, находившиеся в Lada Kalina, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"



Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"



Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"



Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"



Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"



Фото: Канал "Псковская сводка. ПАИ"











Авария произошла на 297-м километре трассы, на участке между деревнями Соловьи и Череха. Столкнулись Lada Kalina и Renault Sandero.

Травмы получили женщины 45 и 65 лет. Им оказывают помощь.

На месте работают спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.