В Псковской области будущий отец попросил помощи у ДПС и успел доставить жену в роддом

12:33, 13 октября 2026, ПАИ

На трассе Р-23 сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине, у которой прямо в дороге начались роды. Полицейские сопроводили автомобиль с будущей матерью и отцом до перинатального центра Пскова, где женщину передали врачам. Вскоре на свет появилась девочка, которую назвали Мией, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Экипаж отдельной специализированной роты ДПС нёс службу на 337-м километре трассы в Островском районе, когда к инспекторам обратился взволнованный водитель. Он попросил помочь как можно быстрее добраться до роддома: его беременная жена уже рожала, а до медицинского учреждения оставалось около 30 километров.

Опасаясь, что они не успеют вовремя, мужчина обратился за помощью к полицейским. Инспекторы сразу связались с дежурным и включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, чтобы сопроводить автомобиль до перинатального центра.

Там будущую маму передали медикам. После этого сотрудники ДПС вернулись к службе, а вскоре семью ждало счастливое событие – рождение дочери Мии.