Суд обязал устранить нарушения пожарной безопасности в псковском баре «Блгкв»

12:53, 13 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд обязал ООО «Заря», арендодателя помещений бара «Блгкв» на Октябрьском проспекте, устранить нарушения требований пожарной безопасности. При этом закрывать заведение до окончания работ суд не стал, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Иск подал прокурор в интересах неопределённого круга лиц. Ответчиками выступили ООО «Заря», его генеральный директор и ООО «Псков-Альянс», которому принадлежит здание по адресу Октябрьский проспект, 20.

Проверка выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в работе бара. Прокурор просил обязать компании устранить их в течение месяца. В числе требований было устройство второго эвакуационного выхода с мансардного этажа.

В суде выяснилось, что ООО «Заря» уже заключило договоры подряда на устранение нарушений, в том числе на устройство эвакуационной лестницы. Проведение работ согласовали с собственником здания и арендатором.

Суд учёл, что договоры аренды и субаренды разграничивают обязанности сторон по обеспечению пожарной безопасности. При этом субарендатор должен соблюдать противопожарные требования, предусмотренные для зданий соответствующего типа, с учётом изменения назначения объекта. В итоге суд решил возложить ответственность за устранение выявленных нарушений на ООО «Заря».

Иск удовлетворили в этой части. На выполнение необходимых мероприятий компании отвели три месяца с даты вступления решения суда в законную силу.

Оснований для закрытия бара суд не нашёл. Доказательств того, что выявленные нарушения невозможно устранить, представлено не было. Кроме того, ООО «Заря» приняло меры после первоначальной проверки. Суд отметил, что устранение части нарушений требует времени из-за строительных работ и архитектурных особенностей объекта.

Решение суда не вступило в законную силу.