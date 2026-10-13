Из королевства в следственный изолятор: гражданин Швеции незаконно пересёк границу в Псковской области

13:08, 13 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд отправил в следственный изолятор гражданина Швеции, подозреваемого в незаконном пересечении российской границы со стороны Беларуси. Под стражей он останется до 6 декабря 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По версии дознания Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, иностранец намеренно пересёк границу пешком, в обход официальных пунктов пропуска и без необходимого разрешения. После этого его задержал пограничный наряд.

В суде мужчина не возражал против заключения под стражу. Несмотря на то что подозреваемому вменяют преступление небольшой тяжести, суд избрал такую меру пресечения из-за отсутствия у него постоянного места жительства, пребывания и регистрации в России.