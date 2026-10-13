«Здоровья и бодрости духа!»: 90 лет исполнилось жителю деревни Красногородского района

13:37, 13 октября 2026, ПАИ

90-летний юбилей отмечает ветеран труда, житель деревни Платишино Красногородского округа Иван Георгиев. Об этом пишет газета «Заря».

Поздравить его с праздником приехала глава муниципального образования Валентина Понизовская. Она обратилась к юбиляру со словами: «Уважаемый Иван Фёдорович! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и спокойствия. Пусть рядом всегда будут близкие люди, которые окружают вас теплом и заботой».

Иван Георгиев родился в деревне Савино Красногородского района. Затем семья переехала жить в деревню Платишино, где пережила страшные годы войны. Три года он служил в лётных войсках в Калиниградской области. В 1959 году вернулся домой.

Работал на колхозном радиоузле, бригадиром в полеводческой бригаде, шофёром в родном колхозе «Светлый путь». В 1962 году женился на Зинаиде Михайловне, которая жила в деревне Лутково. Вместе супруги воспитали сына Александра. У Ивана Георгиева есть любимые внуки и правнуки, которым он всегда рад.

Рядом с ним живёт и невестка, которая каждый день его навещает и во всём помогает. Рассказывая сегодня Валентине Понизовской о своей невестке, Иван Георгиев даже прослезился: «Таких и дочерей мало, как она: несколько раз в день прибежит».