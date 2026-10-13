Бусы, чётки или рыболовная снасть: загадочную находку обнаружили в Псковской области

14:52, 13 октября 2026, ПАИ

Собиратели древностей из деревни Платишино Красногородского района обнаружили грузила для мережи в доме, где когда-то жили старообрядцы. Находку передали в местный музей при Платишинском сельском клубе, пишет газета «Заря».



Фото: Надежда Иванова



Фото: Надежда Иванова



Фото: Надежда Иванова



Фото: Надежда Иванова







Сначала никто не мог точно сказать, что это за предметы. Специалист по методике клубной работы Надежда Иванова опубликовала их фотографии в сообществе сельского клуба «ВКонтакте». В комментариях подписчики делились версиями: одни считали находку старинными бусами, другие предполагали, что это чётки. В итоге загадку удалось разгадать – предметы оказались грузилами для рыболовной снасти.

Как рассказала Надежда Ивановна, грузила были двух видов: каменные и металлические, в форме трубок. Их владелец придумал практичный способ хранения, нанизывая бусины и трубки на кожаный шнурок. Благодаря этому грузила не терялись, не рассыпались и всегда были под рукой: их можно было сразу использовать при установке мережи. По словам специалиста, это простая, но продуманная хитрость из прошлого.

Мережа – это рыболовная ловушка в форме конуса. Рыба легко заплывала внутрь, но выбраться обратно уже не могла. Чтобы снасть работала правильно, её нужно было надёжно закрепить на дне. Для этого и использовали грузила.

В старину их изготавливали из доступных материалов. Каменные грузила обычно представляли собой округлые обточенные камни с отверстием для верёвки. Благодаря своему весу они помогали удерживать мережу на месте и не давали течению унести снасть. Металлические грузила имели цилиндрическую форму и напоминали фрагменты трубы.

У находки есть и местная историческая особенность. «В Граинском крае привычную нам мережу называли «вершей». И, возможно, именно от этого слова произошло название деревни Вершино в нашем округе, ведь «верша» – это рыболовная снасть из прутьев в виде конуса с воронкообразным отверстием», – пояснила Надежда Иванова.